«Миннесота» во встрече с «Виннипегом» отыгралась с 0:4 и проиграла матч

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.

В составе победителей голами отметились Эндрю Копп, Адам Лоури, Бен Кьярот, Дастин Бафлин и Джошуа Моррисси, а у гостей дубль оформил Крис Стуарт и по одной шайбе забросили Чарли Койл и Микаэль Гранлунд.

Стоит отметить, что к пятой минуте второго периода счет в матче был 4:0 в пользу хозяев льда, а завершился период ничьей (4:4).

«Миннесота» потерпела пятое поражение кряду и с 92 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 71 балл.

В следующем матче «Джетс» 22 марта примет «Филадельфию», а «Уайлд» в этот же день сыграет с «Сан-Хосе».

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