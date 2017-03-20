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«Миннесота» во встрече с «Виннипегом» отыгралась с 0:4 и проиграла матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.

В составе победителей голами отметились Эндрю Копп, Адам Лоури, Бен Кьярот, Дастин Бафлин и Джошуа Моррисси, а у гостей дубль оформил Крис Стуарт и по одной шайбе забросили Чарли Койл и Микаэль Гранлунд.

Стоит отметить, что к пятой минуте второго периода счет в матче был 4:0 в пользу хозяев льда, а завершился период ничьей (4:4).

«Миннесота» потерпела пятое поражение кряду и с 92 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 71 балл.

В следующем матче «Джетс» 22 марта примет «Филадельфию», а «Уайлд» в этот же день сыграет с «Сан-Хосе».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Виннипег - Миннесота - 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Копп (Лоури, Армиа), 3:47 (1:0). Лоури (Уилер, Перро), 5:36 (2:0). Чиаро (Литтл), 16:47 (3:0). Бафлин (Уилер, Перро), 24:38 (4:0). Койл (Паризе), 29:23 (4:1). Гранлунд (Койву, Бродин), 35:08 (4:2). Стюарт (Сперджен, Цукер), 35:47 (4:3). Стюарт (Хаула, Граовац), 39:47 (4:4). Моррисси (Шейфли, Штрайт), 52:43 (5:4).

Место и дата

20 марта 00:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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