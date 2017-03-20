Мануэль Нойер: Зоммер отстоял просто супер
Голкипер «Баварии»
Мануэль Нойер прокомментировал
победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата
Германии.
«В первом тайме у нас были отличные моменты, но Зоммер отстоял просто супер. До самого финального свистка футболисты «Боруссии» пытались сравнять счет, но мы уверенно оборонялись», - приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Матч
Боруссия М - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Мюллер 63 (0:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке (Дрмич, 73), Эльведи, Вестергор, Штробль, Херрманн (Азар, 64), Хофманн, Раффаэл, Хан (Бенеш, 81)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Роббен (Саншеш, 85), Рибери (Коман, 73), Алонсо (Киммих, 77), Алькантара, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
нет - Алонсо, 56; Мартинес, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция