Два очка Панарина помогли «Чикаго» одержать волевую победу над «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Тэйвз и по разу отличились Патрик Кейн, Рихард Паник, Артемий Панарин и Марку Крюгер, а у гостей две шайбы забросил Михаил Григоренко и одну – Свен Андригетто.

Видео дня: Григоренко забросил две шайбы в ворота «Чикаго» за семь минут

Стоит отметить, что после второго периода счет в матче был 3:1 в пользу гостевой команды.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 20 минут и помимо гола отдал одну результативную передачу и был признан второй звездой встречи, а его соотечественник из команды соперника Михаил Григоренко назван третьей звездой матча.

«Чикаго» с 99-ю очками занимает первое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем матче «Блэкхокс» 22 марта примет «Ванкувер», а «Эвеланш» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

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