Два очка Панарина помогли «Чикаго» одержать волевую победу над «Колорадо»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Джонатан Тэйвз и по разу отличились Патрик Кейн, Рихард Паник, Артемий Панарин и Марку Крюгер, а у гостей две шайбы забросил Михаил Григоренко и одну – Свен Андригетто.
Видео дня: Григоренко забросил две шайбы в ворота «Чикаго» за семь минут
Стоит отметить, что
после второго периода счет в матче был 3:1 в пользу гостевой команды.
Российский форвард
хозяев льда Артемий Панарин отыграл 20 минут и помимо гола отдал одну
результативную передачу и был признан второй звездой встречи, а его
соотечественник из команды соперника Михаил Григоренко назван третьей звездой
матча.
«Чикаго» с 99-ю
очками занимает первое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же
расположился на 14-й строчке, имея в активе 43 балла.
В следующем матче «Блэкхокс»
22 марта примет «Ванкувер», а «Эвеланш» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Колорадо - 6:3 (1:2, 0:1, 5:0)
Голы:
Кейн (Панарин, Шмальц), 4:33 (1:0). Григоренко 8:14 (1:1). Григоренко (Тютин, Бэрри), 15:36 (1:2). Андригетто (Рантанен, Барберо), 36:24 (1:3). Тэйвс (Кит, J. Hayden), 50:17 (2:3). Паник (Сибрук, J. Hayden), 50:34 (3:3). Панарин (Кейн, Шмальц), 50:51 (4:3). Тэйвс (Хьялмарссон, ван Римсдайк), 53:19 (5:3). Крюгер (Керо), 59:58 (6:3).
Место и дата
20 марта 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция