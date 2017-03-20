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Два очка Панарина помогли «Чикаго» одержать волевую победу над «Колорадо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Тэйвз и по разу отличились Патрик Кейн, Рихард Паник, Артемий Панарин и Марку Крюгер, а у гостей две шайбы забросил Михаил Григоренко и одну – Свен Андригетто.

Видео дня: Григоренко забросил две шайбы в ворота «Чикаго» за семь минут

Стоит отметить, что после второго периода счет в матче был 3:1 в пользу гостевой команды.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин отыграл 20 минут и помимо гола отдал одну результативную передачу и был признан второй звездой встречи, а его соотечественник из команды соперника Михаил Григоренко назван третьей звездой матча.

«Чикаго» с 99-ю очками занимает первое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем матче «Блэкхокс» 22 марта примет «Ванкувер», а «Эвеланш» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Колорадо - 6:3 (1:2, 0:1, 5:0)

Голы:

Кейн (Панарин, Шмальц), 4:33 (1:0). Григоренко 8:14 (1:1). Григоренко (Тютин, Бэрри), 15:36 (1:2). Андригетто (Рантанен, Барберо), 36:24 (1:3). Тэйвс (Кит, J. Hayden), 50:17 (2:3). Паник (Сибрук, J. Hayden), 50:34 (3:3). Панарин (Кейн, Шмальц), 50:51 (4:3). Тэйвс (Хьялмарссон, ван Римсдайк), 53:19 (5:3). Крюгер (Керо), 59:58 (6:3).

Место и дата

20 марта 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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