Дмитрий Гунько: Спасти игру помогли болельщики

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 27-го тура первенства ФНЛ.

– Сегодня мы настраивались на победу, но, к сожалению, потеряли очки. В первом тайме регулярно атаковать и создавать остроту почти не удавалось: слишком много времени мы провели на своей половине поля. Причина этого — игра соперника, который обладает квалифицированными футболистами уровня Премьер-Лиги и по праву занимает первое место в ФНЛ. Во втором тайме мы немного перестроились, стали больше играть вперед и создали много голевых моментов. На мой взгляд, больше, чем «Динамо» у наших ворот. Тем обиднее получился пропущенный гол...

– Как вы оцениваете игру новичков Самбу и Нимели?

— Они оба провели первые матчи за нашу команду. Правда, Нимели уже успел сыграть 45 минут за дубль. Оба обладают широким набором футбольных качеств. Оба сегодня выглядели неплохо. Естественно, наша задача состоит в том, чтобы подготовить их для выступления за первую команду.

– После удаления спартаковцы стали действовать даже активнее, чем до него. Благодаря вашим подсказкам?

– Мы и до удаления оказывали давление на ворота соперника и создавали моменты. Оставшись в меньшинстве, решили не выпускать четвертого игрока обороны. Перешли на игру в три защитника, немного поменяв их расположение на поле. Но главное, что при такой горячей поддержке болельщиков ни один футболист не мог сдаться. Я очень благодарен и нашим болельщикам, и ребятам, которые «вытащили» эту игру.

– Что скажете о Давыдове? Не много ли он ошибался?

– Игра любого футболиста состоит как из положительных действий, так и из брака. Но оценивать футболиста группы атаки исключительно по количеству брака неправильно. По мнению тренерского штаба, сегодня Давыдов в ряде эпизодов сыграл здорово. Он был сбит, когда ворвался в штрафную в первом тайме. Кроме того, именно он подал угловой, с которого мы забили гол.