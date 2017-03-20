Три очка Проворова принесли победу «Филадельфии» в матче с «Каролиной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Иван Проворов, Джордан Уил, Трэвис Конечны и Брэйден Шенн, забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Джефф Скиннер, Элиас Линдхольм и Джордан Стаал.

Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 24 минуты и помимо гола отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

«Филадельфия» с 74 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следюущем матче «Флайерз» 22 марта на выезде сыграет с «Виннипегом», а «Харрикейнз» в этот же день встретится с «Флоридой».

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