Три очка Проворова принесли победу «Филадельфии» в матче с «Каролиной»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем
льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.
В составе победителей голами отметились Иван Проворов,
Джордан Уил, Трэвис Конечны и Брэйден Шенн, забивший в овертайме, а у гостей
шайбы забросили Джефф Скиннер, Элиас Линдхольм и Джордан Стаал.
Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 24
минуты и помимо гола отдал две результативные передачи и был признан второй
звездой встречи.
«Филадельфия» с 74 очками занимает 11-е место в Восточной
конференции, а «Каролина» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе
на один балл меньше.
В следюущем матче «Флайерз» 22 марта на выезде сыграет с «Виннипегом»,
а «Харрикейнз» в этот же день встретится с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Каролина - 4:3 О.Т. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы:
Проворов (Макдональд, Кутюрье), 19:02 (1:0). Уайс (Филппула, Конечны), 31:03 (2:0). Скиннер (Теравайнен, Хэнифин), 32:37 (2:1). Линдхольм (Раск, Ди Джузеппе), 38:56 (2:2). Стаал (Линдхольм, Ахо), 51:49 (2:3). Конечны (Проворов), 59:17 (3:3). Шенн (Кутюрье, Проворов), 60:38 (4:3).
Место и дата
20 марта 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция