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Три очка Проворова принесли победу «Филадельфии» в матче с «Каролиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Иван Проворов, Джордан Уил, Трэвис Конечны и Брэйден Шенн, забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Джефф Скиннер, Элиас Линдхольм и Джордан Стаал.

Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 24 минуты и помимо гола отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

«Филадельфия» с 74 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следюущем матче «Флайерз» 22 марта на выезде сыграет с «Виннипегом», а «Харрикейнз» в этот же день встретится с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Каролина - 4:3 О.Т. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы:

Проворов (Макдональд, Кутюрье), 19:02 (1:0). Уайс (Филппула, Конечны), 31:03 (2:0). Скиннер (Теравайнен, Хэнифин), 32:37 (2:1). Линдхольм (Раск, Ди Джузеппе), 38:56 (2:2). Стаал (Линдхольм, Ахо), 51:49 (2:3). Конечны (Проворов), 59:17 (3:3). Шенн (Кутюрье, Проворов), 60:38 (4:3).

Место и дата

20 марта 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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