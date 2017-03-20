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«Монреаль» обыграл «Оттаву», в активе Маркова и Радулова по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Томаш Плеканец, Джорди Бенн, Пол Байрон и Натан Болье, а у гостей единственную шайбу забросил Том Пайят.

Российский форвард хозяев льда Александр Радулов отыграл 16 минут 28 секунд и отдал одну результативную передачу, а его одноклубник и соотечественник, защитник Андрей Марков провел на льду на две минуты больше и также заработал очко за голевой пас.

«Оттава» с 86-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Монреаль» расположился строчкой выше, имея в активе 90 баллов.

В следующем матче «Канадиенс» 22 марта примет «Детройт», а «Сенаторз» в этот же день встретится с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Оттава - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы:

Плеканец (Марков, Байрон), 0:28 (1:0). Пайетт (Пажо, Хоффман), 4:36 (1:1). Бенн (Больё, Радулов), 17:45 (2:1). Байрон (Уэбер, Галлахер), 43:30 (3:1). Больё (Шоу, Дано), 55:08 (4:1).

Место и дата

20 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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