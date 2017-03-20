«Монреаль» обыграл «Оттаву», в активе Маркова и Радулова по одному очку
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем
льду обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Томаш Плеканец,
Джорди Бенн, Пол Байрон и Натан Болье, а у гостей единственную шайбу забросил
Том Пайят.
Российский форвард хозяев льда Александр Радулов отыграл 16
минут 28 секунд и отдал одну результативную передачу, а его одноклубник и
соотечественник, защитник Андрей Марков провел на льду на две минуты больше и
также заработал очко за голевой пас.
«Оттава» с 86-ю очками занимает шестое место в Восточной
конференции, а «Монреаль» расположился строчкой выше, имея в активе 90 баллов.
В следующем матче «Канадиенс» 22 марта примет «Детройт», а «Сенаторз»
в этот же день встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат