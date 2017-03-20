Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гиорги Лория: Где-то нам повезло, в концовке «Ростов» мог выиграть

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Голкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Гиорги, многие после матча говорили о том, что результат игры закономерен. Ты с этим согласен?

– Если говорить о концовке поединка, то «Ростов» мог выиграть. Где-то нам повезло. Слава Богу, что не проиграли.

– Команды грешили ошибками, а тот эпизод, когда Полоз оказался с мячом перед пустыми воротами, мог решить исход противостояния...
– В том эпизоде мяч подпрыгнул на кочке, и я не смог его принять. У Полоза случилось то же самое. Я думаю, что сегодня вместе со мной был мой покойный отец. И он помог мне.

– Иван Таранов сказал, что ты «вытащил» матч. Как тебе удавалось ликвидировать голевые моменты соперника?
– Мы вместе смогли это сделать. Не стал бы себя выделять. Я вратарь, и мое дело, чтобы команда не пропускала. Главное, что сыграли первый матч дома. Спасибо болельщикам, что сегодня горячо поддержали нас. Лично я ее очень чувствовал.

– Наверняка все наблюдали за матчами «Ростова» с «Манчестером», и было представление, как соперник будет играть сегодня. Какое впечатление произвела ростовская команда сегодня?
– Думаю, им сложно дались перелеты, и может, они были немного уставшими. Плюс на «Олд Траффорде» и «Металлурге» разные поля, сложно переключаться между ними. Отталкиваться от ошибок соперника – это их игра. Мы сделали пару ошибок, но нам повезло. Я считаю, что «Ростов» – это очень сильная команда.

Матч

Крылья Советов - Ростов - 0:0

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз

Предупреждения:

Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Ростова» Навас пропустит матч с «Краснодаром»Защитник «Ростова» Сесар Навас пропустит матч 21-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграет дома с «Краснодаром».«Ростов» начнет подготовку к «Краснодару» 25 мартаФутболисты «Ростова» получили пять выходных после матча 20-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимацииГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние тренера улучшилось.«Наши судьи – крепкие люди». Как «Арсенал» шутил над ошибками в пользу «Зенита»«Наши судьи – крепкие люди». Как «Арсенал» шутил над ошибками в пользу «Зенита»Дзюба пожаловался на травму, Габулов – на судей, а новички «Зенита» впервые пообщались с петербургскими журналистами.Мигель Данни: Очень рад, что смог забить после 10 месяцев, когда я не мог игратьПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).«Зенит» сильнее всех». По делу ли самоуверен Луческу и где «рука Питера»?«Зенит» сильнее всех». По делу ли самоуверен Луческу и где «рука Питера»?Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков ругал судей, а Мирча Луческу от этой темы наконец решил уйти.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Локомотив» поднялся на шестое место«Спартак» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу посещаемости. Средняя аудитория красно-белых – 30588 человек.Акинфеев не пропускает на протяжении 694 минутВ матче 20-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Игорь Акинфеев провел седьмой матч чемпионата кряду «на ноль».Матч «Локомотив» – «Спартак» стал самым посещаемым в 20-м туреМатчи 20-го тура премьер-лиги посетили 99411 человек, средняя аудитория одного матча составила 12426 человек. Стадионы заполнились на 52%.Мирча Луческу: Даже в таком состоянии «Зенит» сильнее «Спартака», ЦСКА и остальных командГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Арсеналом» (2:0).Ибрагим Цаллагов: Матч со «Спартаком» будет за шесть очков. Для «Зенита» каждая игра ключевая, нам нельзя оступатьсяПолузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).Владимир Габулов: «Зенит» не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеровВратарь «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).Бранислав Иванович: У «Зенита» нет возможности обращать внимание на результаты соперниковЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).Мирча Луческу: Если бы «Зенит» забил шесть или семь, вопрос бы не стоял, что судили плохоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 20-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 20-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал фотографии самых красивых болельщиц с матчей 20-го тура РФПЛ.Сергей Кирьяков: В прошлом матче у «Зенита» была рука Москвы, а в матче с нами – видимо, рука ПитераГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).«Зенит» – «Арсенал». Дзюба покинул стадион, хромаяПосле матча 20-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0) нападающий петербуржцев Артем Дзюба прихрамывая покинул стадион.Андрей Лунев: Появлением в стартовом составе «Зенита» не удивленВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).Два за минуту и новый повод поспорить о судьях: «Зенит» выиграл впервые с ноябряДва за минуту и новый повод поспорить о судьях: «Зенит» выиграл впервые с ноябряУ Мирчи Луческу с осени не было действительно нужных побед, наконец выиграть ему помогли четыре новичка и спорное решение в его пользу.Маринато Гилерме: Жду знакомства с ЧерчесовымГолкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.
Футбол
«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лионом»
Футбол
«Рома» обыграла «Сассуоло» и поднялась на второе место в серии А
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»
Теннис
Веснина обыграла Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Гиорги Лория
Гиорги Лориявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости