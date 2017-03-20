Гиорги Лория: Где-то нам повезло, в концовке «Ростов» мог выиграть

Голкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

– Гиорги, многие после матча говорили о том, что результат игры закономерен. Ты с этим согласен?

– Если говорить о концовке поединка, то «Ростов» мог выиграть. Где-то нам повезло. Слава Богу, что не проиграли.

– Команды грешили ошибками, а тот эпизод, когда Полоз оказался с мячом перед пустыми воротами, мог решить исход противостояния...

– В том эпизоде мяч подпрыгнул на кочке, и я не смог его принять. У Полоза случилось то же самое. Я думаю, что сегодня вместе со мной был мой покойный отец. И он помог мне.

– Иван Таранов сказал, что ты «вытащил» матч. Как тебе удавалось ликвидировать голевые моменты соперника?

– Мы вместе смогли это сделать. Не стал бы себя выделять. Я вратарь, и мое дело, чтобы команда не пропускала. Главное, что сыграли первый матч дома. Спасибо болельщикам, что сегодня горячо поддержали нас. Лично я ее очень чувствовал.

– Наверняка все наблюдали за матчами «Ростова» с «Манчестером», и было представление, как соперник будет играть сегодня. Какое впечатление произвела ростовская команда сегодня?

– Думаю, им сложно дались перелеты, и может, они были немного уставшими. Плюс на «Олд Траффорде» и «Металлурге» разные поля, сложно переключаться между ними. Отталкиваться от ошибок соперника – это их игра. Мы сделали пару ошибок, но нам повезло. Я считаю, что «Ростов» – это очень сильная команда.