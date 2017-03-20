Гиорги Лория: Где-то нам повезло, в концовке «Ростов» мог выиграть
Голкипер «Крыльев
Советов» Гиорги Лория прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го
тура чемпионата России.
– Гиорги, многие
после матча говорили о том, что результат игры закономерен. Ты с этим согласен?
– Если говорить о концовке поединка, то «Ростов»
мог выиграть. Где-то нам повезло. Слава Богу, что не проиграли.
– Команды грешили
ошибками, а тот эпизод, когда Полоз оказался с мячом перед пустыми воротами,
мог решить исход противостояния...
– В том эпизоде мяч подпрыгнул на кочке, и я не смог его принять. У Полоза случилось то же самое. Я думаю, что сегодня вместе со мной был мой покойный отец. И он помог мне.
– Иван Таранов
сказал, что ты «вытащил» матч. Как тебе удавалось ликвидировать
голевые моменты соперника?
– Мы вместе смогли это сделать. Не стал бы себя выделять. Я вратарь, и мое дело, чтобы команда не пропускала. Главное, что сыграли первый матч дома. Спасибо болельщикам, что сегодня горячо поддержали нас. Лично я ее очень чувствовал.
– Наверняка все наблюдали
за матчами «Ростова» с «Манчестером», и было представление,
как соперник будет играть сегодня. Какое впечатление произвела ростовская
команда сегодня?
– Думаю, им сложно дались перелеты, и может, они были немного уставшими. Плюс на «Олд Траффорде» и «Металлурге» разные поля, сложно переключаться между ними. Отталкиваться от ошибок соперника – это их игра. Мы сделали пару ошибок, но нам повезло. Я считаю, что «Ростов» – это очень сильная команда.
Матч
Крылья Советов - Ростов - 0:0
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз
Предупреждения:
Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция