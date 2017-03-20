Юрген Клопп: Я немного расстроен ничьей с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионате Англии.

«Если бы мне требовалось оценить сегодняшний матч, то я бы сказал: «Если тебе удается набрать очко против «Манчестер Сити», то это нормально». Но я думаю, мы могли выиграть этот матч, ведь их голкипер совершил ряд выдающихся сейвов.

Однако мы не довели игру до желаемого конца и слегка позволили сопернику перехватить контроль над игрой, и с помощью своего мастерства они восстановили равновесие — они нанесли один удар и забили. Конечно, они заслужили этот гол, но я думаю, мы могли забить больше».

Это очко, и это хорошо. Завтра я буду счастлив, но в данный момент времени я немного расстроен — не слишком много, но малость», - сказал Клопп.