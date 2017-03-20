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Юрген Клопп: Я немного расстроен ничьей с «Манчестер Сити»

Источник:  Новости английского футболаКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионате Англии.

«Если бы мне требовалось оценить сегодняшний матч, то я бы сказал: «Если тебе удается набрать очко против «Манчестер Сити», то это нормально». Но я думаю, мы могли выиграть этот матч, ведь их голкипер совершил ряд выдающихся сейвов.

Однако мы не довели игру до желаемого конца и слегка позволили сопернику перехватить контроль над игрой, и с помощью своего мастерства они восстановили равновесие — они нанесли один удар и забили. Конечно, они заслужили этот гол, но я думаю, мы могли забить больше».

Это очко, и это хорошо. Завтра я буду счастлив, но в данный момент времени я немного расстроен — не слишком много, но малость», - сказал Клопп.

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:1 (0:0)

Голы

Милнер 51 (0:1 - пен.). Агуэро 69 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, де Брюйне, Сане (Нолито, 83), Туре (Санья, 65), Силва, Стерлинг, Агуэро

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Матип, Коутиньо (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Фирмино (Лейва, 89)

Предупреждения:

Туре, 22; Силва, 50; Клиши, 50 - Фирмино, 16; Матип, 43; Мане, 89

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

19 марта 19:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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