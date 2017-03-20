Юрген Клопп: Я немного расстроен ничьей с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в матче 29-го тура
чемпионате Англии.
«Если бы мне
требовалось оценить сегодняшний матч, то я бы сказал: «Если тебе удается
набрать очко против «Манчестер Сити», то это нормально». Но я
думаю, мы могли выиграть этот матч, ведь их голкипер совершил ряд выдающихся
сейвов.
Однако мы не довели
игру до желаемого конца и слегка позволили сопернику перехватить контроль над
игрой, и с помощью своего мастерства они восстановили равновесие — они нанесли
один удар и забили. Конечно, они заслужили этот гол, но я думаю, мы могли
забить больше».
Это очко, и это хорошо. Завтра я буду счастлив, но в данный момент времени я немного расстроен — не слишком много, но малость», - сказал Клопп.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:1 (0:0)
Голы
Милнер 51 (0:1 - пен.). Агуэро 69 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, де Брюйне, Сане (Нолито, 83), Туре (Санья, 65), Силва, Стерлинг, Агуэро
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Клаван, Матип, Коутиньо (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Фирмино (Лейва, 89)
Предупреждения:
Туре, 22; Силва, 50; Клиши, 50 - Фирмино, 16; Матип, 43; Мане, 89
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
19 марта 19:30, Этихад, Онлайн-трансляция