«Лейкерс» потерпел 50-е поражение в сезоне, уступив дома «Кливленду»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней площадке уступил «Кливледу» со счетом
120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).
Самым результативным
стал защитник гостевой команды Кайри Ирвинг, в его активе 46 очков, а у «Лос-Анджелеса»
40 очков заработал Д’Анджело Рассел.
Российский центровой
команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.
«Лейкерс» потерпел
50-е поражение в сезоне и занимает последнее место в Западной конференции, а «Кливленд»
лидирует в Восточной конференции.
В следующем матче «Лос-Анджелес» 22 марта примет «Клипперс», а «Кавальерс» на следующий день сыграет с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
20 марта 04:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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