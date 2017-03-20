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«Лейкерс» потерпел 50-е поражение в сезоне, уступив дома «Кливленду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на домашней площадке уступил «Кливледу» со счетом 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).

Самым результативным стал защитник гостевой команды Кайри Ирвинг, в его активе 46 очков, а у «Лос-Анджелеса» 40 очков заработал Д’Анджело Рассел.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.

«Лейкерс» потерпел 50-е поражение в сезоне и занимает последнее место в Западной конференции, а «Кливленд» лидирует в Восточной конференции.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 22 марта примет «Клипперс», а «Кавальерс» на следующий день сыграет с «Денвером».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Лейкерс - Кливленд - 120:125

Место и дата

20 марта 04:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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