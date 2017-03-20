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Победа Весниной в Индиан-Уэллсе, дубль Месси и три очка Проворова в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Российская теннисистка Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

2. Гандболистки сборной России уступили Франции и заняли четвертое место в «Золотой лиге».

3. Дубль Лионеля Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Валенсией». 

4. «Рома» обыграла «Сассуоло» и поднялась на второе место в серии А.

5.  «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу в матче с «Лионом».

6. В ночь с воскресенья на понедельник в НХЛ прошло пять матчей, в которых российские хоккеисты набрали десять очков. В НБА также состоялось пять игр.

7. Два очка Артемия Панарина помогли «Чикаго» одержать волевую победу над «Колорадо».

8.  Три очка Ивана Проворова принесли победу «Филадельфии» в матче с «Каролиной».

9.  «Монреаль» обыграл «Оттаву», Андрей Марков и Александр Радулов заработали по одному очку.

10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова потерпел 50-е поражение в сезоне, уступив дома «Кливленду».

Видео дня: Григоренко оформил дубль за семь минут, в ответ хоккеисты «Чикаго» забросили три шайбы за 34 секунды

Цитата дня: «Когда я узнал о смерти Гимаева, то заплакал», - Сергей Федотов.

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«Пап, ты в своем уме?» Веснина поругалась с тренером и переломила ход финала

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