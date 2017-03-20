Светлана Кузнецова: Я проиграла матч, который должна была выигрывать

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе Елене Весниной, прокомментировала свою игру.

- Я дошла до финала, и это здорово. Я проиграла матч, который должна была выигрывать, но это теннис. Никто не умер, поэтому я буду двигаться дальше. Я на верном пути. Чувствую, что сейчас играю лучше, я побеждаю во многих матчах, показывая хороший теннис. Конечно, я расстроена проигрышем. Но верю, что еще добьюсь успеха, - цитирует Кузнецову официальный сайт WTA.

Напомним, что Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных и 7 брейков.