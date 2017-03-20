Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова - седьмая, Веснина - 13-я

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Россиянка Елена Веснина после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялась на 13-ю строчку рейтинга. Ее соперница по финалу, еще одна россиянка Светлана Кузнецова, заняла седьмое место.

Американка Серена Уильямс потеряла лидерство в рейтинге, так как из-за травмы пропустила турнир в США. На первую строчку вновь взобралась немка Анжелика Кербер.

Россиянка Анастасия Павлюченко удачно выступила в Америке, и вошла в Топ-20, заняв 17-е место.

Рейтинг WTA



Версия от 20 марта



1 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7515 очков,

2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160,

5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555,

8 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4345,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 4007,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850,

...13 (15). Елена Веснина (Россия) — 3320,

...17 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141,

... 35 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1426,

...42 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1285,

...79 (83). Евгения Родина (Россия) — 771,



...81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 768,



...90 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 665.