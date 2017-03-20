Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинается

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за победу в чемпионате России еще впереди.

- Пока рано делать выводы - чемпионская гонка в РФПЛ только начинается. Да, красно-белые находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и «Зенит». Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице все еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство. Вмешаться в борьбу за медали также могут «Краснодар» и «Ростов» — эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру, - цитируют Газзаева «Известия».

Напомним, что после 20 туров «Спартак» единолично лидирует в чемпионате России, в активе команды 45 очков. У ближайших преследователей - ЦСКА и «Зенита» по 39 баллов. «Краснодар» занимает четвертое место, «Ростов» - седьмое.