Российские керлингистки обыграли команду Чехии на чемпионате мира в Пекине
Женская сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в Пекине.
В составе российской сборной выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Матч завершился со счетом 9:7 в пользу россиянок.
После четырех матчей в активе сборной России две победы. Следующую игру наши девушки проведут со сборной Швейцарии.
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