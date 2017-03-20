Российские керлингистки обыграли команду Чехии на чемпионате мира в Пекине

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Виктория Моисеева: Цель на чемпионат Европы – выиграть медали Скип Виктория Моисеева призналась, что ее команде было нелегко победить дружину Анны Сидоровой в отборе на чемпионат Европы по керлингу, но игрокам удалось показать все, чему они научились за последние годы.

Президент ФКР: WADA не имело претензий к керлингистам-паралимпийцам РФ из доклада Макларена Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что в докладе Ричарда Макларена упоминаются два спортсмена из РФ, которые в 2013 году сдали положительный допинг-тест, однако, как отметил Свищев, эта информация не соответствует действительности.

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Дмитрий Свищев: Бронза чемпионата мира радует, но хочется большего результата Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира по керлингу. Напомним, что россиянки заняли третье место.