Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.
Победитель турнира в Индиан-Уэллсе швейцарец Роджер Федерер поднялся на шестое место в рейтинге, до этого он занимал десятую строчку. Его соперник по финалу - Станислас Вавринка остался на третьей строчке.
Практически все россияне, кроме Карена Хачанова и Евгения Донского, ухудшили свои позиции. Хчачанов остался на том же 52 месте, Донской переместился с 99 на 81-е.
Рейтинг ATP
Версия от 20 марта
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8915,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5705,
4 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,
5 (4). Милош Раонич (Канада) — 4480,
6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145,
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3465,
9 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3420,
10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310...
...52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 875,
...60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 807,
...68 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 755,
...81 (99). Евгений Донской (Россия) - 670,
...87 (84). Михаил Южный (Россия) — 631,
...103 (96). Константин Кравчук (Россия) — 577