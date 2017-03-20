Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Победитель турнира в Индиан-Уэллсе швейцарец Роджер Федерер поднялся на шестое место в рейтинге, до этого он занимал десятую строчку. Его соперник по финалу - Станислас Вавринка остался на третьей строчке.

Практически все россияне, кроме Карена Хачанова и Евгения Донского, ухудшили свои позиции. Хчачанов остался на том же 52 месте, Донской переместился с 99 на 81-е.

Рейтинг ATP

Версия от 20 марта

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8915,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5705,

4 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,

5 (4). Милош Раонич (Канада) — 4480,

6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,

7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145,

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3465,

9 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3420,

10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310...



...52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 875,

...60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 807,

...68 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 755,

...81 (99). Евгений Донской (Россия) - 670,

...87 (84). Михаил Южный (Россия) — 631,

...103 (96). Константин Кравчук (Россия) — 577





