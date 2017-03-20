Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’Ивуаром

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.

- Всегда с радостью еду в сборную России. Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с «Локомотивом». Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное - полностью выздороветь.

Не сильно слежу за выступлением этих сборных (Кот-д’Ивуара и Бельгии). Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться, - цитирует Глушакова ТАСС.

Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

Напомним, что Глушаков из-за травмы пропустил два матча чемпионата России.