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Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’Ивуаром

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.

- Всегда с радостью еду в сборную России. Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с «Локомотивом». Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное - полностью выздороветь.

Не сильно слежу за выступлением этих сборных (Кот-д’Ивуара и Бельгии). Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться, - цитирует Глушакова ТАСС. 

Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

Напомним, что Глушаков из-за травмы пропустил два матча чемпионата России. 

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