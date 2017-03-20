Леонид Федун: Новая сборная - новые надежды

Владелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.

- Пока не знаю, удастся ли посетить матчи. А что касается ожиданий от них, то я в предвкушении. Сборная молодая и новая, будем надеяться. Новая сборная - новые надежды, - сказал Федун в интервью ТАСС.

Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

