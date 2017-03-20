Шаматава нокаутировал Каду и отстоял титул чемпиона Европы по ММА
Российский боец Гога Шаматава нокаутировал голландского бойца Митчелла Каду на турнире PRIME SELECTION-2017 в Краснодаре.
Гога Шаматава буквально за считанные минуты растерзал точными очередями в голову своего голландского оппонента Митчелла Каду, который, оказавшись на настиле, не смог придти в себя от столь бурного начала боя. Рефери был вынужден прекратить бой в первом раунде в виду явного преимущества Шаматавы, отстоявшего титул чемпиона Европы в весовой категории до 61кг.
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