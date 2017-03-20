Амосов завоевал титул чемпиона мира по ММА, победив бразильца Кавальканти

3-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов завоевал титул чемпиона мира в весе до 77 кг, победив бразильца Диего Кавальканти на турнире PRIME SELECTION -2017 в Краснодаре.

Соперник не имеющего поражений Амосова бразилец Диего Кавальканти пропустив «двойку» в первом раунде и на секунду потерял ориентацию, оказавшись после силового приема в партере в опасном захвате на удушающий прием, который Ярослав довел до «сдачи». Стоит отметить, что по ходу поединка Амосов несколько раз демонстрировал превосходную технику самбо, переведя бразильца сначала в маунт «подхватом» под одну ногу и в другом моменте - красивым броском с захватом ног. Первая победа 23-летнего Амосова в этом сезоне стала серьезной заявкой на продолжение карьеры на самом высоком уровне в UFC.

