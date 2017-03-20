Россиянин Бекбулат Магомедов стал чемпионом американской лиги WSOF
В США состоялся турнир WSOF 35, в главном бою которого чемпион в тяжелом весе болгарин Благой Иванов победил американца Шона Джордана нокаутом в первом раунде.
В рамках этого турнира выступил россиянин Бекбулат Магомедов. Его соперником был представитель США Донован Фрелоу. Бой продлился пять раундов, судьи отдали победу россиянину единогласным решением судей. Таким образом, Бекбулат стал чемпионом организации в легчайшем весе.
Другие результаты
Абубакар Нурмагомедов победил судейским решением Мэтта Секора.
Ислам Мамедов победил Нэйтана Шульте болевым приемом во втором раунде.
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