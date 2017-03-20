Россиянин Бекбулат Магомедов стал чемпионом американской лиги WSOF

Михаил Мохнаткин: Понимаю, что как и в покере я пошел ва-банк, ставя под угрозу всю свою успешную карьеру

Участник главного боя турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва) Михаил Мохнаткин рассказал о своих ощущениях, в преддверии самого важного в своей карьере поединка за титул чемпиона в тяжелом весе.