Бруно Женезио: Дали «ПСЖ» слишком много свободы
Тренер «Лиона» прокомментировал поражение в гостях от «ПСЖ» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Франции.
«Не знаю, можно ли объяснить поражение утомлением команды. Но начало было за нами. Потом вдруг забыли элементарные законы, что надо делать при потере мяча – вот и результат. «ПСЖ» очнулся и забил, - сказал в интервью газете L’Equipe тренер «Лиона» Бруго Женезио после поражения в Париже от «ПСЖ» (1:2) - Дали «ПСЖ» слишком много свободы, возникали коридоры в частности на краях, где наши защитники зачастую оказывались один против двух. «ПСЖ» начал наседать, а мы не сумели сохранить результат до перерыва, где бы кое-что подкорректировали. Лаказетт вынужден был замениться, потому что получил удар по ноге в конце первого периода – в то же самое место, которое травмировал в матче против «Ромы» в четверг (в Лиге Европы, 1:2). Если бы сегодня не проиграли, можно было бы еще надеяться попасть в тройку призеров, а сейчас трудно оставаться оптимистом. Теоретически, конечно, это возможно, но «Ницца» получила еще одно очко, и разрыв между нами увеличился (до 4-х очков – прим. ред.)».
Матч
Голы
Ляказетт 6 (0:1). Рабьо 34 (1:1). Дракслер 40 (2:1).
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Тиаго Силва, Максвелл, Дракслер (Матюиди, 54), Ди Мария, Верратти (Мотта, 89), Рабьо, Пасторе (Лукас, 79), Кавани
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Толиссо, Гоналонс, Вальбуэна (Геззаль, 64), Фекир, Депай (Корне, 77), Ляказетт (Дардер, 52)
Предупреждения:
Рабьо, 16; Кавани, 20 - Гоналонс, 64
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
19 марта 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция