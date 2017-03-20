Бруно Женезио: Дали «ПСЖ» слишком много свободы

Тренер «Лиона» прокомментировал поражение в гостях от «ПСЖ» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Франции.

«Не знаю, можно ли объяснить поражение утомлением команды. Но начало было за нами. Потом вдруг забыли элементарные законы, что надо делать при потере мяча – вот и результат. «ПСЖ» очнулся и забил, - сказал в интервью газете L’Equipe тренер «Лиона» Бруго Женезио после поражения в Париже от «ПСЖ» (1:2) - Дали «ПСЖ» слишком много свободы, возникали коридоры в частности на краях, где наши защитники зачастую оказывались один против двух. «ПСЖ» начал наседать, а мы не сумели сохранить результат до перерыва, где бы кое-что подкорректировали. Лаказетт вынужден был замениться, потому что получил удар по ноге в конце первого периода – в то же самое место, которое травмировал в матче против «Ромы» в четверг (в Лиге Европы, 1:2). Если бы сегодня не проиграли, можно было бы еще надеяться попасть в тройку призеров, а сейчас трудно оставаться оптимистом. Теоретически, конечно, это возможно, но «Ницца» получила еще одно очко, и разрыв между нами увеличился (до 4-х очков – прим. ред.)».