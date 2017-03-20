Михаил Мохнаткин: Понимаю, что как и в покере я пошел ва-банк, ставя под угрозу всю свою успешную карьеру

Участник главного боя турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва) Михаил Мохнаткин рассказал о своих ощущениях, в преддверии самого важного в своей карьере поединка за титул чемпиона в тяжелом весе.

«К сожалению, мой друг Кирилл Сидельников травмировался. Так бывает в нашем спорте. Я желаю ему скорейшего выздоровления. В Питере мы тренируемся постоянно, независимо есть соревнования или нет, потому что когда ты становишься профессионалом, в любой момент может поступить интересное предложение и надо быть готовым! Нахожусь в хорошей форме, решение приняли быстро, так как это действительно интересный бой не только для нас с Серегой и России, но и для всего мира. Это самый серьезный соперник за всю мою карьеру, но мне это нравится. Только так я смогу раскрыть себя и понять, на что я способен. Отчасти я понимаю, что как и в покере пошел ва-банк, ставя под угрозу всю свою успешную карьеру в промоушене. Но черт подери, это круто! Самое крутое ощущение, оно меня вдохновляет и мотивирует! В такие моменты я чувствую себя как маленький ребенок перед Днем рождения или Новым годом. В ожидании чуда или подарка. Я также не сплю, постоянно думаю о бое, анализирую. Настрой на тренировках другой. В такие дни ощущаешь жизнь как никогда. Так что здорово, что совсем скоро выйду в октагон биться с соперником. Я буду еще более голоден до победы, чем в своих предыдущих поединках», - сказал Мохнаткин.