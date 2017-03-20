Сергей Павлович: Сидельников или Мохнаткин? Без разницы

31 марта, на турнире Fight Nights Global 62 в бою между Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным определится чемпион организации в тяжелом весе. Сергей Павлович прокомментировал ситуацию с заменой соперника и поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

«От травм не застрахован никто. Это спорт. Когда ты тренируешься на пределе возможностей, организм находиться в стрессовом состоянии, и может случиться какая угодно травма. По поводу того, кто мне более интересен: Сидельников или Мохнаткин? Без разницы. Моя цель – пояс. А кто будет стоять на его пути, неважно. Сказали, будет такой то соперник, с ним и буду драться. Нет предпочтений в вопросе, с кем драться, а с кем нет. Если сравнивать Мохнаткина и Сидельникова, скажу что это абсолютно разные бойцы. И по габаритам, и по стилю ведения боя и по уровню стойки. К ним нужен разный подход. Михаил не только хороший спортсмен, но и хороший парень. Никакого негатива к нему нет. Многие думают, что на поединок со мной он выйдет не в оптимальной форме. Это не так. Мы все профессионалы, постоянно тренируемся, держим себя в форме, готовимся. И за плечами у Михаила недавнее выступление на чемпионате России по боевому самбо…

31 марта мы будем оба готовы на 100 процентов, оба очень заряжены. Бой получится очень зрелищный, интересный, а кто выиграет… покажет сам бой», - отметил Павлович.