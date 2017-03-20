Шамиль Тарпищев: В одиночке Веснина играет сейчас на уровне мировой десятки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Елены Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.

- Я внимательно смотрел игру Весниной с Кузнецовой с первого до последнего очка. Поздравляю Лену с победой, это крупный успех! Тем более на американском континенте, турнир суперсерии WTA. Для нашей страны это очень здорово! Веснина всегда рассматривалась как парный игрок, один из сильнейших в мире. На протяжении последних двух лет она здорово играет и пару, и одиночку параллельно. Веснина сейчас как Кафельников. Женя так же успешно играл одновременно и одиночку, и пару. В одиночке она играет сейчас на уровне мировой десятки, - цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, что Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась три часа две минуты. На счету Весниной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-поинтов из 18, а у ее соперницы 9 подач на вылет, 8 двойных и 7 брейков.