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Александр Касперович: Задачи, которые стояли перед сборной России, выполнены на 80%

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги сезона.

«Сезон в целом можно разделить две части – до чемпионата мира и после. В Хохфильцене наша команда завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Задачи, которые ставились перед командой в сезоне, были решены практически на 80 процентов. Основная задача была посмотреть тех спортсменов, которые способны на следующий год представлять сборную команду на Олимпийских играх. Вторая задача – смоделировать подготовку к Играм. Выполняя первую задачу, мы успешно выступили на чемпионате мира – завоевали медали. Мужская команда выиграла в этом сезоне Хрустальный глобус в зачете эстафет.

Просматривая спортсменов, мы увидели всех как в мужской команде, так и в женской. В этом году мы учли те ошибки, которые были раньше. Мы давали спортсменам возможность стартовать не в одной гонке или этапе, а на двух-трех этапах Кубка мира. Давали спортсменам право на ошибку.

Что касается чемпионата мира – я считаю, что мужская команда выступила достаточно успешно. Шипулину не хватило буквально одного выстрела в нескольких гонках. Плюс выиграли две медали, одну из них – в самой престижной биатлонной дисциплине, классической эстафете.

К сожалению, были допущены ошибки при подводке молодых спортсменов, Антона Бабикова и Максима Цветкова. Цветков, например, плохо провел спринт и не отобрался в пасьют, но уже в эстафете показал хороший уровень. У мужской команды очень хороший потенциал.

Женская команда подошла к чемпионату мира в хорошем функциональном состоянии. Их скорость не упала, а даже выросла по сравнению с предыдущими этапами. Тренерский штаб абсолютно четко и грамотно спланировал заключительный этап подготовки. Не получилось у девочек, к сожалению, со стрельбой – здесь у нас был провал. Будем еще разбираться и работать над этим», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Отметим, что на этапах Кубка мира сборная России завоевала 19 медалей (пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых), что стало пятым результатом в медальном зачете.

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