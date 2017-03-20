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Жилберту Силва: Желаю российским болельщикам получить удовольствие от Кубка конфедераций

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бразильский футболист Жилберту Силва пожелал России получить максимум удовольствия от проведения Кубка конфедераций.

- Хочу пожелать российским болельщикам получить как можно больше удовольствия, это просто фантастическое событие. Принять такой турнир — очень ценный опыт для любой страны. Посмотрите хотя бы на пример Бразилии: были великолепные матчи, и от турнира осталось отличное впечатление. Россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Они приобретут значительный опыт за год до чемпионата мира, и Кубок Конфедераций позволит им в дальнейшем ощутить пользу от такого опыта, — цитирует Силву RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА. 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).  

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