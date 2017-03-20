Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.

«Игроки «Стока» физически крепкие, и нам было сложно показать свой привычный футбол. Своей жесткой игрой они пытались вывести наших игроков из себя. Они знают, что Диего не любит этого и может начать сопротивляться. Возможно, они таким образом хотели, чтобы он получил красную карточку. В некоторых моментах Диего, может, немного переборщил, но в большинстве своем они били его прилично.

После четырех-пяти пограничных эпизодов, когда судья мог зафиксировать нарушение, а мог и не свистеть, он разозлился и получил желтую карточку. Так что ему важно оставаться спокойным, и он прибавляет в этом по ходу сезона.

Когда соперники били его, он оставался невозмутимым, и это очень хорошо для нас, потому что в противном случае он мог получить вторую желтую карточку и удаление.

Здорово, что он оставался спокойным, совладал с тем, что происходило, и играл дальше», – приводит Sky Sports слова Куртуа.

Напомним, «Челси» вырвал победу благодаря голу защитника Гари Кэйхилла на 87-й минуте. Команда продолжает лидировать в премьер-лиге, опережая «Тоттенхэм» на десять очков.