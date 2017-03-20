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Тибо Куртуа: Здорово, что Коста оставался спокойным после ударов игроков «Сток Сити»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа после матча 29-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (2:1) отметил выдержанность форварда «синих» Диего Косты.

«Игроки «Стока» физически крепкие, и нам было сложно показать свой привычный футбол. Своей жесткой игрой они пытались вывести наших игроков из себя. Они знают, что Диего не любит этого и может начать сопротивляться. Возможно, они таким образом хотели, чтобы он получил красную карточку. В некоторых моментах Диего, может, немного переборщил, но в большинстве своем они били его прилично.

После четырех-пяти пограничных эпизодов, когда судья мог зафиксировать нарушение, а мог и не свистеть, он разозлился и получил желтую карточку. Так что ему важно оставаться спокойным, и он прибавляет в этом по ходу сезона.

Когда соперники били его, он оставался невозмутимым, и это очень хорошо для нас, потому что в противном случае он мог получить вторую желтую карточку и удаление.

Здорово, что он оставался спокойным, совладал с тем, что происходило, и играл дальше», – приводит Sky Sports слова Куртуа.

Напомним, «Челси» вырвал победу благодаря голу защитника Гари Кэйхилла на 87-й минуте. Команда продолжает лидировать в премьер-лиге, опережая «Тоттенхэм» на десять очков.

Матч

Сток Сити - Челси - 1:2 (1:1)

Голы

Виллиан 14 (0:1). Уолтерс 38 (1:1 - пен.). Кэйхилл 87 (1:2).

Состав

Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Матич (Лофтус-Чик, 82), Виллиан (Зума, 88), Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Коста, Педро

Предупреждения:

Аллен, 15; Бардсли, 40; Питерс, 65; Мартинс Инди, 65; Кэмерон, 90 - Коста, 17; Фабрегас, 90

Удаления:

Бардсли, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

18 марта 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

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