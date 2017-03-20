«Зенит» сыграет с «Рубином» 1 апреля на «Казань Арене»

Матч 21-го тура премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 1 апреля на «Казань Арене», сообщает «БИЗНЕС Online».

Таким образом, впервые в году «Рубин» сыграет на будущей арене Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Напомним, ранее этой весной «Рубин» провел два матча на стадионе «Центральный»: в Кубке России с «Сибирью» (1:0) и в премьер-лиге с «Оренбургом» (0:0).

В матче первого круга 19 сентября «Зенит» одержал в Санкт-Петербурге крупную победу над «Рубином» (4:1). Голы в том матче забили: Доменико Кришито, Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба – у «Зенита» и Жонатас – у «Рубина».

Напомним, после 20 туров «Зенит» занимает третье место с 39 очками, у «Рубина» – 27 очков и девятое место.

Матч «Рубин» – «Зенит» начнется 1 апреля в 17:30 (мск).