Гасилин из-за травмы не поедет в молодежную сборную

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин получил травму в матче 20-го тура РФПЛ с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России.

- Гасилин получил небольшое повреждение в матче с «Томью». Сегодня будет проведено обследование с целью выявления характера травмы. О сроках восстановление можно будет говорить позднее. Действительно, Алексей не поедет в сборную и, по всей видимости, пропустит сбор, - сообщил пресс-атташе пермского клуба Владимир Владимиров.

Напомним, что молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Румынии и Норвегии в испанской Марбелье 24 и 28 марта.