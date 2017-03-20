Алекно, Винер-Усманова и Карякин вошли в состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».

Среди 40 членов, которые вошли в состав Общественной палаты, – три представителя спорта: заслуженный тренер России, главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и гроссмейстер Сергей Карякин.

Напомним, Общественная палата была сформирована в 2005 году и избирается каждые три года.

Общественная палата создана для обеспечения взаимодействие граждан и общественных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления.