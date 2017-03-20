Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К- : -Динамо СПб
Хоккей  Кузнецкие Медведи- : -Сарматы
Хоккей  Сарыарка- : -Зауралье
Хоккей  Стальные Лисы- : -Сибирские Снайперы
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Семак: Если «Уфа» займет пятое место, конечно, буду доволен

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, каким местом команды будет доволен по итогам сезона.

– Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны, – приводит «Р-Спорт» слова Семака. – Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.

– Если вам скажут, что по итогам чемпионата «Уфа» займет пятое место, вы будете довольны?
– Да, конечно (улыбается).

Напомним, под руководством Семака, возглавившего «Уфу» в конце декабря 2016 года, команда провела четыре матча, в которых одержала три победы со счетом 1:0 и завершила один матч нулевой ничьей.

После 20 туров «Уфа» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Краснодара». Также команда продолжает выступление в Кубке России и сыграет в ½ финала с «Локомотивом».

Матч

Краснодар - Уфа - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай

Предупреждения:

нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гасилин из-за травмы не поедет в молодежную сборнуюНападающий «Амкара» Алексей Гасилин получил травму в матче 20-го тура РФПЛ с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России.«Зенит» сыграет с «Рубином» 1 апреля на «Казань Арене»Матч 21-го тура премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 1 апреля на «Казань Арене», сообщает «БИЗНЕС Online».Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’ИвуаромПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.Два гола – два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»Два гола – два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»После матча на судей жаловался не «Зенит», а «Арсенал». «Советский спорт» разбирается, обоснованно ли недовольны туляки.Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинаетсяЭкс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за победу в чемпионате России еще впереди.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор Ловчева«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах воскресенья в РФПЛ.Гиорги Лория: Где-то нам повезло, в концовке «Ростов» мог выигратьГолкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России.Защитник «Ростова» Навас пропустит матч с «Краснодаром»Защитник «Ростова» Сесар Навас пропустит матч 21-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграет дома с «Краснодаром».«Ростов» начнет подготовку к «Краснодару» 25 мартаФутболисты «Ростова» получили пять выходных после матча 20-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).Шамиль Газизов: Тренеру вратарей «Уфы» Перескокову стало лучше, его перевели из реанимацииГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья тренера вратарей клуба Юрия Перескокова. Он отметил, что состояние тренера улучшилось.«Наши судьи – крепкие люди». Как «Арсенал» шутил над ошибками в пользу «Зенита»«Наши судьи – крепкие люди». Как «Арсенал» шутил над ошибками в пользу «Зенита»Дзюба пожаловался на травму, Габулов – на судей, а новички «Зенита» впервые пообщались с петербургскими журналистами.Мигель Данни: Очень рад, что смог забить после 10 месяцев, когда я не мог игратьПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).«Зенит» сильнее всех». По делу ли самоуверен Луческу и где «рука Питера»?«Зенит» сильнее всех». По делу ли самоуверен Луческу и где «рука Питера»?Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков ругал судей, а Мирча Луческу от этой темы наконец решил уйти.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Локомотив» поднялся на шестое место«Спартак» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу посещаемости. Средняя аудитория красно-белых – 30588 человек.Акинфеев не пропускает на протяжении 694 минутВ матче 20-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Игорь Акинфеев провел седьмой матч чемпионата кряду «на ноль».Матч «Локомотив» – «Спартак» стал самым посещаемым в 20-м туреМатчи 20-го тура премьер-лиги посетили 99411 человек, средняя аудитория одного матча составила 12426 человек. Стадионы заполнились на 52%.Мирча Луческу: Даже в таком состоянии «Зенит» сильнее «Спартака», ЦСКА и остальных командГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Арсеналом» (2:0).Ибрагим Цаллагов: Матч со «Спартаком» будет за шесть очков. Для «Зенита» каждая игра ключевая, нам нельзя оступатьсяПолузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:0).
Теннис
Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATP
Теннис
Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова - седьмая, Веснина - 13-я
Теннис
Светлана Кузнецова: Я проиграла матч, который должна была выигрывать
Хоккей
Видео дня: Григоренко оформил дубль, в ответ хоккеисты «Чикаго» забросили три шайбы за 34 секунды
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости