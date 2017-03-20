Сергей Семак: Если «Уфа» займет пятое место, конечно, буду доволен
Главный тренер «Уфы»
Сергей Семак рассказал о том, каким местом команды будет доволен по итогам
сезона.
– Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны, – приводит «Р-Спорт» слова Семака. – Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.
– Если вам скажут,
что по итогам чемпионата «Уфа» займет пятое место, вы будете довольны?
– Да, конечно (улыбается).
Напомним, под руководством Семака, возглавившего «Уфу» в конце декабря 2016 года, команда провела четыре матча, в которых одержала три победы со счетом 1:0 и завершила один матч нулевой ничьей.
После 20 туров «Уфа» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Краснодара». Также команда продолжает выступление в Кубке России и сыграет в ½ финала с «Локомотивом».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция