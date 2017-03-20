Сергей Семак: Если «Уфа» займет пятое место, конечно, буду доволен

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, каким местом команды будет доволен по итогам сезона.

– Я по натуре максималист, и всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, что существующие сложности объективны, – приводит «Р-Спорт» слова Семака. – Это касается и психологического аспекта. Все придет, ведь это не быстро складывается. Но я понимаю все сложности: сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим.

– Если вам скажут, что по итогам чемпионата «Уфа» займет пятое место, вы будете довольны?

– Да, конечно (улыбается).

Напомним, под руководством Семака, возглавившего «Уфу» в конце декабря 2016 года, команда провела четыре матча, в которых одержала три победы со счетом 1:0 и завершила один матч нулевой ничьей.

После 20 туров «Уфа» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Краснодара». Также команда продолжает выступление в Кубке России и сыграет в ½ финала с «Локомотивом».