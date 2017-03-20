Российские гимнастки в апреле выступят на международном турнире в Италии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что национальная команда в рамках подготовки к чемпионату Европы примет участие в международном турнире, который пройдет с 1 по 2 апреля в итальянской Венеции.

- Сразу после этапа Кубка мира в Штутгарте мы отправимся в Италию, где примем участие в представительном международном турнире, в котором примут участие очень достойные соперницы, - сказала Родионенко ТАСС.

1 апреля будут разыграны медали в командном первенстве, 2 апреля - в упражнениях на отдельных снарядах. Чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 апреля в румынской Клуж-Напоке.

Напомним, что вчера женская сборная России по спортивной гимнастике (Лилия Ахаимова, Елена Ерёмина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова, Евгения Шелгунова) выиграла командный турнир на немецком этапе Кубка мира.