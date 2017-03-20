«Коламбус» и «Чикаго» вышли в плей-офф
По итогам воскресных
матчей регулярного чемпионата НХЛ еще две команды обеспечили себе выход в
плей-офф.
«Коламбус» победил «Нью-Джерси» (4:1) и стал второй
командой, ставшей участником плей-офф Восточной конференции. «Голубые жакеты» сыграют
в Кубке Стэнли в третий раз в своей истории. В сезоне 2008/2009 в своем
дебютном плей-офф «Коламбус» всухую проиграл серию «Детройту» (0-4). Через пять
лет команда одержала свои первые победы в плей-офф, но также выбыла из борьбы в
первом раунде, проиграв «Питтсбургу» (2-4).
Кроме того, победа над «Колорадо» (6:3) гарантировала участие в плей-офф для «Чикаго». «Черные ястребы» сыграют в Кубке Стэнли в девятый раз подряд.
Добавим, что ранее «Вашингтон» первым обеспечил себе выход в плей-офф.
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