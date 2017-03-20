«Калгари» подписал голкипера молодежной сборной США

Голкипер «Лондон Найтс» Тайлер Парсонс подписал контракт новичка с «Калгари». Стандартное соглашение «огоньков» с 19-летним американцем рассчитано на три года.

Парсонс проводит третий сезон в составе «Лондона» в OHL и в прошлом сезоне стал вместе с «рыцарями» чемпионом лиги, а также победителем Мемориального кубка.

Кроме того, он вошел в символическую сборную CHL (Канадская хоккейная лига, объединяющая юниорские лиги Квебека, Онтарио и Запада) и был признан лучшим голкипером лиги.

В нынешнем сезоне в составе молодежной сборной США Парсон выиграл золото чемпионата мира.

Добавим, что «Калгари» выбрал Парсонса во втором раунде драфта 2016 года под общим 54-м номером.