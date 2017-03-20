«Калгари» подписал голкипера молодежной сборной США
Голкипер «Лондон
Найтс» Тайлер Парсонс подписал контракт новичка с «Калгари». Стандартное
соглашение «огоньков» с 19-летним американцем рассчитано на три года.
Парсонс проводит третий сезон в составе «Лондона» в OHL и
в прошлом сезоне стал вместе с «рыцарями» чемпионом лиги, а также победителем
Мемориального кубка.
Кроме того, он вошел в символическую сборную CHL (Канадская хоккейная лига, объединяющая юниорские лиги Квебека, Онтарио и Запада) и был признан лучшим голкипером лиги.
В нынешнем сезоне в составе молодежной сборной США Парсон выиграл золото чемпионата мира.
Добавим, что «Калгари» выбрал Парсонса во втором раунде драфта 2016 года под общим 54-м номером.
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