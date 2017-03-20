РФС перепутал флаг Кот-д’Ивуара
На официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».
В графе, в которой можно купить билеты на товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар, вывесили неправильный флаг команды гостей. У гостей вместо зеленой полосы слева должна быть оранжевая, а справа – зеленая вместо оранжевой.
Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
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