Алексей Грицаенко: Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги «Лучу-Энергии» за мой трансфер

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о деталях своего перехода в «Краснодар». 21-летний игрок обороны подписал с «быками» контракт на четыре года.

«Контракт вступает в силу с 1 июня, подписан на четыре года. Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги за мой трансфер», – приводит Sportbox.ru слова Грицаенко.



Грицаенко дебютировал в «Луче-Энергии» в марте 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей в ФНЛ. В нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе команды во всех 27 матчах и лишь в одном из них был заменен. Кроме того, он забил три гола.

Напомним, зимой сообщалось об интересе к Грицаенко со стороны «Спартака».