Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка4:6, 5:7Федерер
Хоккей  Торпедо У-К- : -Динамо СПб
Хоккей  Сарыарка- : -Зауралье
Хоккей  Ирбис- : -Белые Медведи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’Ивуаром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.

Уже вечером национальная команда проведет открытую тренировку для СМИ на поле академии «Краснодара».  

Состав сборной России выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков,  Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»). 

Добавим, что 24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФС перепутал флаг Кот-д’ИвуараНа официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, сообщает «Бизнес Online».Леонид Федун: Новая сборная - новые надеждыВладелец «Спартака» Леонид Федун в предвкушении ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии.Денис Глушаков: Очень хочу сыграть с Кот-д’ИвуаромПолузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков надеется сыграть в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Маринато Гилерме: Жду знакомства с ЧерчесовымГолкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свой вызов в сборную России.Гилерме вызван в сборную России на замену травмированному КрицюкуТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной сборной России голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Польские фанаты получили сроки за нападение на россиян на Евро-2012Два болельщика из Польши у себя на родине получили тюремные сроки за правонарушения во время Евро-2012. Об этом сообщают польские СМИ.Витсель вызван в сборную Бельгии на матч с РоссиейСборная Бельгии назвала состав на товарищеский матч со сборной России, а также на матч квалификации ЧМ-2018 со сборной Греции. В состав попал и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия – БельгияАдминистрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.Федор Смолов: Понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива сборной РоссииФорвард «Краснодара» Федор Смолов сомневается в том, что он сможет помочь сборной России в ближайших товарищеских матчах.Назначены арбитры на матчи сборной России с Бельгией и Кот д'ИвуаромСтали известны имена судей, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России по футболу.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Александр Самедов: У Черчесова в сборной все получитсяПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов верит, что у Станислава Черчесова все получится в национальной команде.Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)Троллинг «Зенита», будни «Спартака» и супергол Аршавина. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Кафу: Россия – фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборнойДвукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборнойГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную РоссииАлександр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданнымНападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
Хоккей
«Коламбус» и «Чикаго» вышли в плей-офф
Футбол
Сергей Семак: Если «Уфа» займет пятое место, конечно, буду доволен
Волейбол
Алекно, Винер-Усманова и Карякин вошли в состав Общественной палаты России
Биатлон
Александр Касперович: Задачи, которые стояли перед сборной России, выполнены на 80%
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуаркалендарьстатистика