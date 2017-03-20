Сборная России вылетела в Краснодар на матч с Кот-д’Ивуаром
Сборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара.
Уже вечером национальная команда проведет открытую тренировку для СМИ на поле академии «Краснодара».
Самолет готовится к полету в Краснодар, @TeamRussia скоро прибудет в аэропорт! pic.twitter.com/gQhuHJkYBD— Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2017 г.
Состав сборной России выглядит так:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).
Добавим, что 24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.