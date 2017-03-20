Макс Ферстаппен: Пока мы не можем сражаться за победы
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сказал, что его команда
ярд ли будет побеждать на старте сезона.
«Нужно дождаться того момента,
когда мы увидим, что наша машина хороша. Лично я считаю, что пока мы не можем
сражаться за победы.По ходу кампании многое может измениться, но сейчас мы еще
недостаточно сильны.
«Феррари? Она была быстрой и в
прошлом году. Очевидно и то, что они добились серьезного прогресса в сравнении
с прошлым сезоном. Эта команда будет бороться за победы», - цитирует
Ферстаппена Autosport.
Напомним, первый этап сезона
пройдет в Австралии с 24 по 26 февраля.
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