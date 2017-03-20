Марков вышел на шестое место по голевым передачам в истории «Монреаля»
Защитник «Монреаля»
Андрей Марков сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой»
(4:1).
На 28-й секунде игры 38-летний российский защитник поучаствовал в голе Томаша Плеканеца.
Эта голевая передача стала для Маркова 451-й в «Монреале», и он обошел по этому показателю финна Саку Койву и поднялся на шестое место.
Пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Канадиенс» занимает Жак Лемэр (469).
Напомним, Марков проводит 16-й сезон в НХЛ (все – в «Монреале»). Всего в 981 матче в лиге он набрал 568 (117+451) очков.
Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2016/2017.
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