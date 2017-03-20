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Марков вышел на шестое место по голевым передачам в истории «Монреаля»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Монреаля» Андрей Марков сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).

На 28-й секунде игры 38-летний российский защитник поучаствовал в голе Томаша Плеканеца.

Эта голевая передача стала для Маркова 451-й в «Монреале», и он обошел по этому показателю финна Саку Койву и поднялся на шестое место.

Пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Канадиенс» занимает Жак Лемэр (469).

Напомним, Марков проводит 16-й сезон в НХЛ (все – в «Монреале»). Всего в 981 матче в лиге он набрал 568 (117+451) очков.

Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2016/2017.

Матч

Монреаль - Оттава - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы:

Плеканец (Марков, Байрон), 0:28 (1:0). Пайетт (Пажо, Хоффман), 4:36 (1:1). Бенн (Больё, Радулов), 17:45 (2:1). Байрон (Уэбер, Галлахер), 43:30 (3:1). Больё (Шоу, Дано), 55:08 (4:1 - бол.).

Место и дата

20 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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