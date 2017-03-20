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Женская сборная России проиграла Швейцарии на чемпионате мира в Пекине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира в Пекине.

В составе российской сборной выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Матч завершился со счетом 12:7 в пользу швейцарок.

После пяти матчей в активе россиянок две победы и три поражения. Завтра нашим девушкам предстоит провести две игры. Соперниками станут команды Германии и Италии.  

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