Женская сборная России проиграла Швейцарии на чемпионате мира в Пекине
Женская сборная России проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира в Пекине.
В составе российской сборной выступали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева. Матч завершился со счетом 12:7 в пользу швейцарок.
После пяти матчей в активе россиянок две победы и три поражения. Завтра нашим девушкам предстоит провести две игры. Соперниками станут команды Германии и Италии.
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