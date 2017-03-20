Защитник «Атлетико» Врсалько получил разрыв передней крестообразной связки колена

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьезную травму в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Напомним, что в этом матче «Атлетико» победил со счетом 3:1.

Как информирует Газета.ру, у защитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование. О сроках его возвращения пока не сообщается.

В текущем сезоне 25-летний Шиме Врсалько провел 25 матчей за «Атлетико» и забил один мяч при двух голевых передачах.