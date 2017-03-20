Защитник «Атлетико» Врсалько получил разрыв передней крестообразной связки колена
Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьезную травму в
матче 28-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Напомним, что в этом
матче «Атлетико» победил со счетом 3:1.
Как информирует Газета.ру, у защитника диагностировали разрыв передней
крестообразной связки колена. В ближайшее
время он пройдет углубленное медобследование. О сроках его возвращения пока не
сообщается.
В текущем сезоне 25-летний Шиме Врсалько провел 25 матчей за «Атлетико» и забил один мяч при двух голевых передачах.
Матч
Атлетико - Севилья - 3:1 (1:0)
Голы
Годин 37 (1:0). Гризманн 61 (2:0). Коке 78 (3:0). Корреа 86 (3:1).
Состав
Атлетико: Облак, Врсалько (Хуанфран, 2), Годин, Савич, Луис, Коке, Карраско (Гайтан, 83), Сауль, Габи, Гамейро (Торрес, 62), Гризманн
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Ленгле (Йоветич, 46), Витоло, Сарабиа (Иборра, 65), Насри, Н'Зонзи, Бен Йеддер (Корреа, 65)
Предупреждения:
Луис, 40; Карраско, 55; Годин, 66; Торрес, 83 - Эскудеро, 23; Сарабиа, 47; Меркадо, 60
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
19 марта 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция