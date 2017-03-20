Евгений Коноплянка: Не понимаю, почему я не играю в «Шальке»
Полузащитник «Шальке» Евгений
Коноплянка сказал, что он не понимает, почему он почти не играет в последних
матчах своей команды.
«В этом вопросе я сам не могу найти ответ. И это печально. Мне
говорят «Давай-давай, работай» и так далее. Я все делаю в три раза упорней, чем
с кем-либо.
Особенно с Рамосом был период, когда он меня посадил на лавочку
и я не играл пару игр. Я так завелся. Понял, что теперь нужно, конечно,
доказывать, а не на одной ноге тренироваться. Все справедливо. Если кто-то в
лучшей форме – он играет.
Здесь я не понимаю, над чем нужно работать, чтобы играть», –
цитирует Коноплянку Tribuna.com со ссылкой на эфир
телеканала 2+2.
В текущем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 24 матча за
«Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.