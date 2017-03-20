Евгений Коноплянка: Не понимаю, почему я не играю в «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сказал, что он не понимает, почему он почти не играет в последних матчах своей команды.

«В этом вопросе я сам не могу найти ответ. И это печально. Мне говорят «Давай-давай, работай» и так далее. Я все делаю в три раза упорней, чем с кем-либо.

Особенно с Рамосом был период, когда он меня посадил на лавочку и я не играл пару игр. Я так завелся. Понял, что теперь нужно, конечно, доказывать, а не на одной ноге тренироваться. Все справедливо. Если кто-то в лучшей форме – он играет.

Здесь я не понимаю, над чем нужно работать, чтобы играть», – цитирует Коноплянку Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала 2+2.

В текущем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 24 матча за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.