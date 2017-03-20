Евгений Малкин: В матче с «Филадельфией» постоянно болело плечо, я не мог бросать
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин рассказал о своей травме, из-за которой пропустил два матча
команды.
«Я вышел на игру против «Филадельфии» (15 марта – Прим.), но получилось неудачно. Я постоянно чувствовал боль в плече и не мог бросать.
Я не так часто принимаю шайбы на себя. Но тогда мы потеряли ее в районе красной линии, они долго играли в нашей зоне, и я увидел, что их нападающий собирается бросать. Решил, что надо блокировать бросок. Получилось не очень хорошо, инстинкт сработал.
Конечно, я хочу играть. Сезон длинный, и я стараюсь подготовиться к плей-офф. Я надеюсь, что скоро вернусь в состав и буду готов. Это очень важно накануне плей-офф», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в двух матчах без 30-летнего российского форварда «Питтсбург» одержал две победы: над «Нью-Джерси» (6:4) и «Флоридой» (4:0).
До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 11 матчей.
Матч
Филадельфия - Питтсбург - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Кутюрье (Шенн, Уайс), 21:00 (1:0). Симмондс (Гостисбеер, Проворов), 26:20 (2:0 - бол.). Жиру (Бельмар), 55:44 (3:0). Уайс (Шенн, Кутюрье), 59:12 (4:0).
Место и дата
16 марта 02:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция