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Валерий Газзаев: Плей-офф Лиги Европы - серьезное достижение для «Ростова»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал лучших футболистов премьер-лиги.

- Не могу выделить кого-то одного, но первыми в голову приходят нападающий «Краснодара» Федор Смолов и полузащитник «Зенита» Жулиано. Жаль, что Смолов снова получил травму - этот сезон однозначно лучший в его карьере. Также очень понравился голкипер ростовчан Сослан Джанаев. Мне импонирует игра «Ростова» - тут речь идет о команде в целом, а не об отдельных игроках. Курбан Бердыев создал отличный коллектив, который по праву борется за попадание в зону еврокубков. При этом дончане очень достойно выступают и в нынешней еврокубковой кампании, играя на два фронта. Плей-офф Лиги Европы - серьезное достижение для «Ростова», - цитируют Газзаева «Известия». 

Напомним, что «Ростов» и «Краснодар» не смогли пробиться в 1/4 финала Лиги Европы и последними из российских команд покинули еврокубки. «Ростов» по сумме двух матчей уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Краснодар» - «Сельте» (1:4). 

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