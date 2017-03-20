Сын Михаэля Шумахера намерен выступать в Формуле-3

Сын знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Мик ожидает получения водительской лицензии, благодаря которой сможет принимать участие в соревнованиях Формулы-3.

«Я не могу дождаться того дня, когда смогу ездить не только по гоночному треку. Сезон в Формуле-3 станет для меня новым вызовом и логичным шагом вперед. Борьба будет более напряженной, все будет сложнее», — цитирует Мика Шумахера RT.

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мир в гонках класса Формула-1. Шумахер получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, катаясь на лыжах. Полгода Михаэль находился в состоянии комы.