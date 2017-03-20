Сын Михаэля Шумахера намерен выступать в Формуле-3
Сын знаменитого немецкого автогонщика
Михаэля Шумахера Мик ожидает получения водительской лицензии,
благодаря которой сможет принимать участие в соревнованиях Формулы-3.
«Я не могу дождаться того дня, когда смогу
ездить не только по гоночному треку. Сезон в Формуле-3 станет для меня новым
вызовом и логичным шагом вперед. Борьба будет более напряженной, все будет
сложнее», — цитирует Мика Шумахера RT.
Михаэль Шумахер -
семикратный чемпион мир в гонках класса Формула-1. Шумахер получил серьезную
травму головы в декабре 2013 года, катаясь на лыжах. Полгода Михаэль находился
в состоянии комы.
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