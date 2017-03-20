Клод Жюльен: В матче с «Оттавой» на льду был тот самый Емелин, которого мы все знаем

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1) отметил игру защитника Алексея Емелина.

«Он сыграл очень надежно. Это был тот самый Емелин, которого мы все знаем», – приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

30-летний российский игрок обороны провел на льду 18 минут 37 секунд, провел пять силовых приемов и заблокировал два броска «сенаторов».

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Емелина 9 (2+7) очков в 68 матчах при показателе полезности «–2» и 63 минутах штрафа.

Отметим, что предыдущий матч с «Чикаго» Емелин завершил с показателем полезности «–3».