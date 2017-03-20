Чемпионом студенческого кубка по мини-футболу стали «спасатели»

В Санкт-Петербурге закончился пятый Кубок Студенческой футбольной лиги по мини-футболу. В финальном матче крупнейшего студенческого турнира команда из Университета государственной противопожарной службы МЧС РФ переиграла «Прилуку» из Экономического университета.

Бронзовым призером стала команда из Университета кино и телевидения, которая обыграла соперников из Михайловской военной артиллерийской академии (5:5, 2:0 по пенальти)

В финале «спасатели» переиграли «экономистов» со счетом 10:8.

На финальных матчах турнира присутствовали 900 человек.

Первые игры Кубка прошли 11 февраля, 72 команд из 31 вуза Северной столицы в течение трех недель выявляли сильнейших в рамках группового этапа. В общей сложности в турнире приняли участие более 850 студентов различных курсов. Наибольшее представительство у СПбГУ - 10 команд. На одну и две команды меньше соответственно у НГУ им. Лесгафта и Горного университета.

Кубок проводился при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Комитета по Молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.