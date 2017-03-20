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Освещением «Лужников» можно будет управлять с планшета

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона «Лужники». Он отметил, что освещением стадиона можно будет управлять с планшета.

«Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников.

Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов», - цитирует Бочкарева ТАСС.

Напомним, что «Лужники» будут принимать матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе финал.

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