Освещением «Лужников» можно будет управлять с планшета

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона «Лужники». Он отметил, что освещением стадиона можно будет управлять с планшета.

«Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников.

Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов», - цитирует Бочкарева ТАСС.

Напомним, что «Лужники» будут принимать матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе финал.