Освещением «Лужников» можно будет управлять с планшета
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал
о реконструкции стадиона «Лужники». Он отметил, что освещением стадиона можно
будет управлять с планшета.
«Система управления
спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает
ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой
перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников.
Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов», - цитирует Бочкарева ТАСС.
Напомним, что «Лужники» будут принимать матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе финал.