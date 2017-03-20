Татьяна Чиркина назначена и. о. генерального директора РУСАДА

Сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Татьяна Чиркина назначена исполняющей обязанности генерального директора организации.

По информации источника, она занимает этот пост с 17 марта. Чиркина будет и. о. гендиректора до тех пор, пока по итогам открытого конкурса не будет выбран новый руководитель РУСАДА.

Ранее стало известно, что РУСАДА объявило конкурс на должность генерального директора организации. Претендентам было необходимо предоставить документы на рассмотрение комиссии до 31 марта. 7 марта исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку.

В ноябре 2015 года по итогам расследования независимой комиссии WADA совет учредителей организации признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA, после чего РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою деятельность.