Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормально

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).

«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет. С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал», – приводит ТАСС слова Семина.

Напомним, Чорлука получил травму и был заменен в перерыве на защитника Неманью Пейчиновича. Виталий Денисов провел на поле всю игру.

На послематчевой пресс-конференции Семин заявил, что Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения.

Отметим, что сборная Хорватии сыграет 24 марта с Украиной в отборочном турнире чемпионата мира, а через четыре дня проведет в гостях товарищеский матч с Эстонией.

Добавим, что в 21-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой».