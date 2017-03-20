Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормально
Главный тренер «Локомотива»
Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура
премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).
«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет. С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал», – приводит ТАСС слова Семина.
Напомним, Чорлука получил травму и был заменен в перерыве на защитника Неманью Пейчиновича. Виталий Денисов провел на поле всю игру.
На послематчевой пресс-конференции Семин заявил, что Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения.
Отметим, что сборная Хорватии сыграет 24 марта с Украиной в отборочном турнире чемпионата мира, а через четыре дня проведет в гостях товарищеский матч с Эстонией.
Добавим, что в 21-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой».
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция