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Юрий Семин: Чорлука поехал в расположение сборной Хорватии, с Денисовым все нормально

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о защитниках, которые получили травмы в матче 20-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).

«Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет. С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал», – приводит ТАСС слова Семина.

Напомним, Чорлука получил травму и был заменен в перерыве на защитника Неманью Пейчиновича. Виталий Денисов провел на поле всю игру.

На послематчевой пресс-конференции Семин заявил, что Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения.

Отметим, что сборная Хорватии сыграет 24 марта с Украиной в отборочном турнире чемпионата мира, а через четыре дня проведет в гостях товарищеский матч с Эстонией.

Добавим, что в 21-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой».

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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